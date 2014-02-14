وزير خارجية فرنسا يزور الصين “الخميس” القادم

يتوجه وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس الخميس القادم إلى الصين فى زيارة تستغرق ستة أيام.

وقال رومان نادال المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية – فى تصريح للصحفيين اليوم الجمعة – أن فابيوس سيعقد خلال الزيارة عدة اجتماعات لاسيما مع نظيره الصيني، وانج يي لبحث القضايا والملفات ذات الإهتمام المشترك.

وأشار نادال إلى أن وزير الخارجية الفرنسى سبق وأن إلتقى ونظيره الصينى بباريس فى شهر أكتوبر من العام الماضى وأيضا بجنيف فى شهر يناير الماضى.

وأضاف الدبلوماسى الفرنسى أن زيارة فابيوس إلى الصين، التى تتواكب مع الذكرى السنوية الخمسين لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين باريس وبكين البلدين، وتهدف إلى الاعداد لزيارة الدولة التى سيقوم بها الرئيس الصيني إلى فرنسا.

وأوضح أن وزير الخارجية سيقوم، كجزء من “الدبلوماسية الاقتصادية” الفرنسية، سيعقد لقاءات مع الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين والصينيين حيث سيتطرق إلى المشاريع الكبرى.

وبحسب المتحدث يزور فابيوس – خلال تواجده بالصين – مقاطعة تيانجين، حيث سيتفقد خط التجميع التابع لشركة “إيرباص”..كما سيلقى خطابا فى جامعة نانكاى وسيبادل الحديث مع الطلاب.

ومن ناحية أخرى يستقبل وزير الخارجية الفرنسى “الاثنين” القادم بباريس نظيره الفنلندي اركي تيوميويا.

وقال المتحدث باسم الخارجية أن فابيوس سيعقد جلسة مباحثات مع وزير خارجية فنلندا، مشيرا إلى أن الزيارت التى قام بها كل من رئيس الجمهورية ورئيس وزراء فنلندا في باريس في صيف عام 2013، تعكس نوعية العلاقة الثنائية.

وأضاف أن المحادثات الفرنسية – الفنلندية ستتركز على القضايا الأوروبية والإقليمية الرئيسية، بما في ذلك تحرك الاتحاد الأوروبي في جمهورية أفريقيا الوسطى والوضع في أوكرانيا بالاضافة إلى مكافحة تغير المناخ وتعزيز العلاقات الثنائية فى شتى المجالات.

أ ش أ