زعزوع يتسلم جائزة أفضل وزير في إدارة الأزمة السياحية من كبرى المجلات الإيطالية

تسلم هشام زعزوع وزير السياحة جائزة أفضل وزير في إدارة الأزمة السياحية من كبرى المجلات السياحية الإيطالي “TTG ITALIA ” ، والتي تمنح لأول مرة لشخصية غير إيطالية.

جاء ذلك خلال عقد وزير السياحة هشام زعزوع ، مجموعة من اللقاءات الهامة مع كبرى القنوات الإيطالية المهنية والمحلية والمتمثلة في ” ANSA ، Class TV ، TG2 ، وكذلك مجموعة من كبريات المجلات السياحية ، وذلك على هامش مشاركته على رأس وفد رفيع المستوى من الهيئة العامة للتنشيط السياحي والقطاع الخاص في البورصة الدولية السياحية “BIT” بميلانو.

وقد تم خلال اللقاءات تناول الحديث عن تأثير رفع الحظر عن السفر إلى مصر في زيادة أعداد السائحين الوافدين للمقصد السياحي المصري ونقل الصورة الحقيقية عن ما يحدث مصر وأن جميع المنتجعات السياحية آمنة ، كما تم التطرق إلى الاستراتيجية التي تتبناها وزارة السياحة لاستعادة الحركة السياحية إلى معدلاتها الطبيعية.

وأشار زعزوع إلى إعتزام وزارة السياحة في إطلاق العديد من الحملات المكثفة في السوق الإيطالي ، وكان لإعلان مدينة الجونة كمدينة متعادلة كربونيا الصدى الكبير لدى وكالات الأنباء الإيطالية ، حيث أضاف بأنه سيتم توليد الطاقة في المدينة من مصادر طبيعية وهي الرياح.

وناقش الوزير مجموعة من الموضوعات الهامة للترويج للمقصد السياحي المصري مع كبار منظمي الرحلات وشركات الطيران ، كما تم مناقشة الموضوعات الخاصة بالتسويق للمنتج السياحي المصري وسبل استعادة الحركة السياحة الوافدة من السوق الإيطالي إلى المقصد السياحي المصري ، وكذلك تم عقد جلسات لتبادل الرؤى والمقترحات والأراء مع منظمي الرحلات لتنظيم بعض الفعاليات الدولية في مصر واستحداث برامج جديدة ، ومنتجات سياحية جديدة.

وقد تناولت اللقاءات أيضا اجتماعات وزير السياحة مع منظمي الرحلات ووكلاء السفر ، المشكلات التي يتعرضون لها ووعد ببذل قصارى جهده لحلها لعدم عرقلة التدفق السياحي إلى المقصد السياحي المصري .

كما عقد وزير السياحة مؤتمرا صحفيا ، حيث تم تقديم التقرير الخاص عن سبل إدارة الأزمة في مصر خاصة في عام 2013 ، وتم عرض بعض الأفلام التي تحتوي على الفعاليات الموجهة للسوق الإيطالي وشهادات بعض السائحين والمشاهير الإيطاليين الذين قاموا بزيارة مصر خلال عام 2013 ، وقد تم تنظيم ليلة مصرية بحضور شركاء السياحة من منظمي الرحلات وشركات الطيران والصحافة الإيطالية والتى لاقت إعجاب واستحسان الحضور.

أ ش أ