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ثالث حزب إسلامي يعلن مقاطعة الانتخابات الرئاسية بالجزائر

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ثالث حزب إسلامي يعلن مقاطعة الانتخابات الرئاسية بالجزائر ثالث حزب إسلامي يعلن مقاطعة الانتخابات الرئاسية بالجزائر

أعلن عبد الله جاب زعيم حزب التنمية والعدالة اليوم الجمعة رسميا قرار حزبه مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر اقامتها في 17 إبريل القادم، وبذلك يصبح حزب العدالة والتنمية هو ثالث حزب إسلامى بعد إعلان حزبي النهضة وحركة مجتمع السلم والرابع على المستوى السياسي بالإضافة إلى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “حزب غير إسلامى”.

وقال عبدالله جاب الله ـ في اللقاء الذى عقده اليوم ـ إن الأجواء السائدة لا تشجع على المشاركة في الانتخابات الرئاسية ، مشيرا إلى غياب الظروف التى تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات الأمر الذى جعل المقاطعة أمرا حتميا.

وذكر زعيم حزب جبهة العدالة والتنمية ، أن حزبه دعا إلى جانب أحزاب أخرى بتسليم ملف تنظيم الرئاسيات إلى هيئة مستقلة فرفضت ، كما قدم الحزب قدم مشروع تعديل قانون الانتخابات لسحب تسيير ملف الانتخابات من الإدارة فلم يستجب له.

أ ش أ

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