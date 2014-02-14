نائب وزير الخارجية السوري: روسيا لا تضغط على سوريا

أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي أن بلاده لا تتعرض لأي ضغط من روسيا عكس ما تقوم بلدان أخرى بفعله، مؤكدا استمرار المشاورات الثنائية.

ونقلت وكالة أنباء “ايتار- تاس” الروسية عن المقداد قوله “لدينا علاقات محترمة مع صديقتنا روسيا ويجب علينا الحفاظ على تبني موقف مشترك بشأن مناقشة لقضايا الملحة ضمن جدول الأعمال جنيف، وما ينبغي علينا لنا أن نمضي قدما بإتجاهه، وما هو الذي ينبغي القيام به لضمان نجاح المؤتمر.

يذكر أن نائب وزير الخارجية الروسي جينادى جاتيلوف إلتقي وفد المعارضة السورية، ولم توضح المصادر هدف اللقاء الذي يبدو أنه يهدف إلى إيجاد الوسائل التي تسهم بتيسير عملية التفاوض.

أ ش أ