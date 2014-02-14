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مقتل شخص بإطلاق نار بمدينة مالمو السويدية

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مقتل شخص بإطلاق نار بمدينة مالمو السويدية مقتل شخص بإطلاق نار بمدينة مالمو السويدية

عثرت الشرطة السويدية على شخص مصاب بإطلاق نار ظهر اليوم في عقار بشارع “Norra Grängesbergsgatan ” في مدينة مالمو جنوب السويد، ليتوفى لاحقاً في المستشفى متأثراً بجراحه.

واعتقلت الشرطة مباشرة الشخص الذي يشتبه بأنه أطلق النار، وبحسب “أفتونبلادت” فإن المشتبه به يملك نادياً، وأن الدافع المحتمل للجريمة هي ديون لعب القمار.

وبحسب صحيفة “Sydsvenskan ” فإن مكان إطلاق النار، كان قد تعرض إلى هجوم تفجيري قبل ستة أشهر.

وتبحث الشرطة فى محيط المنطقة التى وقعت بها الجريمة للعثور على أدلة إضافية، وتقوم باستجواب الشهود.

 

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