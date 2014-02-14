بالأرقام - الهجوم.. مأساة الأهلي

يعاني الأهلي هجوميا هذا الموسم بشكل كبير، وظهرت هذه المعاناة بوضوح أمام الاتحاد السكندري في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل السلبي.

الأهلي يبحث عن حل لهذه المشكلة أمام الجونة يوم السبت في الجولة العاشرة، حتى لا يجد نفسه في مأزق حقيقي أمام الصفاقسي في السوبر الإفريقي يوم 20 فبراير.

محمد يوسف المدير الفني للأهلي اعتمد على أربعة مهاجمين أمام الاتحاد، وهم يمثلون المتاح له في قائمة الفريق الأحمر وكانت النتيجة سلبية.

الأهلي بدأ بمحمد ناجي "جدو" وأحمد رؤوف، وبعدها أشرك يوسف السيد حمدي والشاب عمرو جمال وكانت النتيجة سبع محاولات فقط على المرمى.

ويستعرض FilGoal.com أرقام مهاجمي الأهلي في مباراة الاتحاد السكندري.

1- جدو

2- رؤوف

3- السيد حمدي

4- عمرو جمال