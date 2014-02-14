شوقي السعيد: على الإسماعيلي علاج مشاكله وليس استخدام كلمات ' الحظ وعدم التوفيق '

يعتقد شوقي السعيد مدافع الإسماعيلي أن الجهاز الفني للفريق عليه اتباع سياسة جديدة من أجل علاج المشكلات التي يعاني منها الدراويش.

وفشل الإسماعيلي في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي ليتعادل مع حرس الحدود بعد التعادل مع الجيش والخسارة من وادي دجلة.. لتصبح وصافة المجموعة الثانية التي يحتلها مهددة.

وقال السعيد لـFilGoal.com: "على الجهاز الفني أن يتبع سياسة مصارحة كل لاعب بأخطائه وكيفية علاجها عن استخدام كلمات مثل غياب الحظ أو عدم التوفيق".

وتابع "ولا بد أن يقبل اللاعب بتوجيهات الجهاز الفني سواء استمر في التشكيل الأساسي أو جلس على الدكة".

وأتم "مستعد أن أكون أول من يطبق عليه هذه السياسة، إذا رأى الجهاز الفني أنني مقصر".