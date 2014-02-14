أخبار عاجلة

أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

شوقي السعيد: على الإسماعيلي علاج مشاكله وليس استخدام كلمات ' الحظ وعدم التوفيق '

Google+ Print
شوقي السعيد: على الإسماعيلي علاج مشاكله وليس استخدام كلمات ' الحظ وعدم التوفيق ' شوقي السعيد: على الإسماعيلي علاج مشاكله وليس استخدام كلمات ' الحظ وعدم التوفيق '

يعتقد شوقي السعيد مدافع الإسماعيلي أن الجهاز الفني للفريق عليه اتباع سياسة جديدة من أجل علاج المشكلات التي يعاني منها الدراويش.

وفشل الإسماعيلي في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي ليتعادل مع حرس الحدود بعد التعادل مع الجيش والخسارة من وادي دجلة.. لتصبح وصافة المجموعة الثانية التي يحتلها مهددة.

وقال السعيد لـFilGoal.com: "على الجهاز الفني أن يتبع سياسة مصارحة كل لاعب بأخطائه وكيفية علاجها عن استخدام كلمات مثل غياب الحظ أو عدم التوفيق".

وتابع "ولا بد أن يقبل اللاعب بتوجيهات الجهاز الفني سواء استمر في التشكيل الأساسي أو جلس على الدكة".

وأتم "مستعد أن أكون أول من يطبق عليه هذه السياسة، إذا رأى الجهاز الفني أنني مقصر".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع