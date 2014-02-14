في “الفلانتين”.. برج القاهرة يغلق أبوابه في وجه المحبين

كتب: السيد الحديدي

علي الرغم من شُهرة برج القاهرة بكونه مقصد رئيسي لكثير من المحبين في القاهرة ، إلا أنه أبي هذا العام أن يشاركهم احتفالهم بعيد الحب الموافق 14 فبراير، بالتالي تغيرت توجهات المحبين هذا العام إلي أماكن أخري بعيداً عن بُرج الجزيرة.

يذكر أن إدارة برج القاهرة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إغلاق البرج نظراً لعدم وجود مستثمر ، يستأجر المطاعم التي يحتوي عليها البرج.

اعتاد المحبون في الأعوام السابقة ، التردد علي بُرج القاهرة ، كمعلم سياحي هام يجمعهم بالعديد من الذكريات ، حيث انتشر حوله باعة الورود والدباديب في يومي14 من فبراير ، و4 نوفمبر بالإضافة إلي إلتقاط الصور من أعلي البرج ، وامكانية رؤية العاصمة بالكامل، علي الرغم من ارتفاع سعر التذكرة لـ20 جنيه.

افتتاح برج القاهرة في عهد عبد الناصر

في عام 1956 عاد حسن التهامي ، مستشار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، من الولايات المتحدة حاملاً مبلغ 6 ملايين جنيه كمنحة من أمريكا بهدف ظاهري هو مساعدة الدول النامية ، ولكن كان الهدف حقيقي من هذا المبلغ هو تغيير الموقف المصري اتجاه الثورة الجزائرية في ذلك الوقت ، حيث كانت الحكومة المصرية في ذلك الوقت تتخذ موقف مؤيد للصورة الثورية وتشارك بشكل رسمي في عملية النضال ضد المستعمر الفرنسي.

لم تؤثر الستة ملايين علي موقف ” عبد الناصر ” في ذلك الوقت ، رغم احتياج مصر في ذلك التوقيت للمساعدات المالية وبحكمة السياسي الحكيم ، لم يرفض المبلغ بشكل صريح ، بل أمر بالبدء في انشاء ” برج القاهرة ” في منطقة الجزيرة لينتهي العمال المصريون الذين بلغ عددهم 500 عامل من انشائه في عام 1961 .

أُعتبر برج القاهرة في ذلك التوقيت ثاني أعلي مبني في العالم بعد برج إيفيل حيث وصل ارتفاعه ل187 متر.

أرادَ عبد الناصر، أن يترك للأجيال القادمة أطول كلمة لا في التاريخ ، وأن يعلم الأمريكان كيف أن الموقف المصري لا يتأثر بالرشاوي السياسية حتي أن المسئولين الأمريكين أطلقوا عليه “شوكة عبد الناصر” ، وأطلق عليه المصريون بحس فكاهي “وقف روزفلت” في إشارة منهم لروزفلت الرئيس الأسبق للولايات المتحدة.

كلف “عبد الناصر” ، المهندس نعوم شبيب “لبناني الجنسية” بتصميم البرج والذي استعان بالمهندس المصري العقيد ، عز الدين فرج واستغرق بنائه خمس سنوات.

يُذكر أن مجلس قيادة الثورة في ذلك الوقت ،عملت علي استعمال البرج في مجال الإتصالات العالمية” اللاسلكية” التي يعتمد عليها وزارة الخارجية ، و جهاز المخابرات العامة.

> فلم ينحصر دور برج القاهرة في تلك الفترة علي مجرد استعماله كمزار سياحي أو في مجال المراسلات والاتصالات التي كان يعتمد عليها اجهاز المخابرات ، بل امتد ليشمل أيضاً وسيلة هامة في الإرسال الإذاعي لقارات إفريقيا وأسيا لدعم حركات التحرر في تلك البلدان.

إغلاق بُرج القاهرة لأول مرة في عهد الببلاوي

في الوقت الذي تعتزم فيه المملكة العربية السعودية انشاء أعلي بُرج في العالم ليفوق برج خليفة بدبي ، وذلك بواسطة الشركة القابضة السعودية المملوكة للملياردير “الوليد بن طلال” بتكلفة بلغت 1.2 مليار دولار علي مساحة علي مساحة 500 ألف متر علي البحر الأحمر بمدينة جدة ، يظل الوضع في بُرج القاهرة غاية في التدهور والتراجع .

يذكر أن الوضع ببُرج القاهرة اختلف كثيراً بعد تولي حكومة الببلاوي ، فلم يُصاب فقط بالفقر في عدد السياح كما أصيبت بقية المعالم السياحية بل امتد الأمر إلي حد عدم ايجاد مستثمر أجنبي أو مصري ليأجر البرج.

واستمراراً لمسلسل الفشل الذي ينتهجه رئيس الحكومة الحالي ، حازم الببلاوي، جاء لأول مرة في تاريخ مصر إغلاق بُرج القاهرة وذلك بسبب عدم وجود مستأجر ، مما دفع إدارة البرج لتسريح أكثر من 120 عامل علي مرأي ومسمع من الحكومة الحالية.

الجدير بالذكر ، أن العاملين بالبرج ، قاموا مؤخراً بالتظاهر أمام مبني البُرج معلقين صور المشير السيسي علي الحوائط ، وطالبوا بإعادة فتح البُرج مرة أخري أمام الجماهير والسائحين لتعود الحركة مرة أخري.

وفي نفس السياق أكد عمرو سعد ، رئيس اللجنة النقابية للعاملين ببرج القاهرة ، أن العاملين اتخذوا إجراءات قانونية ومنها التقديم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد تسريحهم .