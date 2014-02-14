تصميمات مجنونة لخوذات المتسابقين بـ” سوتشى 2014 “

إعداد : محمد الجرجاوى

كعادة أى حدث رياضى عالمى دائماً ما نشاهد تقاليع غريبة وطريفة من جانب المشاركين فى تلك الأحداث التى دائماً ما تتسم بالمنافسة الشرسة بين المتسابقين،ورغم برودة الجو القارصة بدورة الألعاب الشتوية “سوتشى2014″والتى تقام روسيا، إلا أن هذا لم يمنع المشاركين من إظهار إبداعتهم الفنية فى أزيائهم الرياضية.

وظهر ذلك بشكل واضح ومميز فى رياضة التزلج على الجليد ،إذ ابتدع المتنافسون عدة أشكال فى الخوز التى تم ارتدائها من قبلهم خلال خوضهم للمنافسات،ومن أبرز اللاعبين الذين أبدعوا فى تلك التصاميم اللاعب الكندى جون فاربرين والذى ارتدى خوذة على شكل “مخ بشرى”.

وبرع اللاعب الأسبانى اندرى ميربل فى ارتداء خوذة تحتوى على بعض الرسومات والكلمات الأسبانية بشكل كاريكاتورى.

وكان للاعب الأيرلندى سين جرين وود نصيب أيضاً من الخوذات الغريبة الشكل إذ وضع صورة “ثور بجناحين”.

بينما ارتدى اللاعب الكندى “إيريك نيلسون” خوذة على شكل “جمجمة بشرية” مخيفة ما لفت الأنظار إليه.

وشهدت منافسات التزلج على الجليد إبداعات مميزة من جانب المتسابقات النساء ،إذ ظهرت الكندية سارة ريد بخوزة على شكل “وجه شبح”.

وارتدت الأمريكية كاتى الندرة خوذة بيضاء تحتوى على “الصقر الأمريكى” الشهير .

وظهر بعض المتسابقين الأخرين بخوذات مميزة ذات ألوان ملفتة إلى للأنظار ،وهذا ما يؤكد أننا سنشاهد دائماً بجانب المنافسة الشرسة للحصول على الالقاب والميداليات،الإبداعات الغريبة من جانب المتسابقين.