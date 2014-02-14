مقتل مسجلين خطر فى مواجهة مع أجهزة الأمن بالفيوم

كشفت إدارة البحث الجنائى بالفيوم غموض ظاهرة حوادت السرقات بالإكراه المقترنة بالقتل والشروع فيه والتى انتشرت فى الأونة الأخيره فى دائرة الفيوم والجيزة، حيث تبين أن ورائها شقيقان من قريه سنهور مركز سنورس مسجلان أشقياء خطر وهاربان من العديد من أحكام الجنايات ومشهور عنهم استخدام الأسلحة النارية .

> قامت حملة أمنية من أجهزة الأمن برئاسة اللواء الشافعى حسن، مدير امن الفيوم، بتحديد مكان هروبهم، وتبين استئجارهم احدى الشقق السكنيه بمدينه الفيوم وباستهدافهما بمأموريه بالاشتراك مع الأمن المركزى والقوات المسلحة بادروا بإطلاق الأعيرة النارية الكثيفة تجاه القوات فتم التعامل معهما ولقيا مصرعهما.

حيث تم ضبط العديد من الأسلحة الآلية والزخائر ومتحصلات جرائمهم المقترنه بالقتل والسيارات المبلغ عنها بسرقتها بحوزتهم ،وكان آخرها حادث على سيارة فى طريق الفيوم القاهرة بالقرب من قرية رحيم ومصرع قائدها اشرف محمد سالم الواحى “مهندس بترول” منذ شهر .

وتبين أن العصابة يقودها شخص يدعى ، أحمد أبو بكر حسين،وشهرته “الشيلى” 38 سنة ومقيم فى 6 أكتوبر وسبق اتهامه فى 13 قضية متنوعة وشقيقه ،محمد ،33 سنة ،وسبق اتهامه فى 7 قضايا وهارب من حكم بالمؤبد ومعهم كلاً من موسى موسى على 38 سنة من عزبة الكاشف بإطسا وعبد الحميد عبد الظاهر عبد الجواد 31 سنة من سنورس ومطلوب ضبطه فى قضيتين ، وعبد الهادى سالم عبد الهادى 38 سنة من يوسف الصديق وتبين أنهم قاموا باستئجار شقة فى حى المسلة بمدينة الفيوم .

وتشكلت حملة استهدفت الشقة التى يقيمون فيها ،حيث قامت القوات بمحاصرتها إلا أنهم بدأوا فى إطلاق النار على القوات التى بادلتهم إطلاق النيران فى معركة استمرت نحو 4 ساعات ،واسفرت عن مصرع الشقيقين وعثر على 3 بندقية آلى و5 خزينة و179 طلقة وبندقية فان وطبنجة ولاب توب خاص بالمجنى عليه أشرف سالم الواحى وسيارتين مبلغ بسرقتها، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.