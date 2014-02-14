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طلعت زكريا يسجل حلقات “سوبر هنيدي” في منزله

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طلعت زكريا يسجل حلقات “سوبر هنيدي” في منزله طلعت زكريا يسجل حلقات “سوبر هنيدي” في منزله

طلعت زكريا

بسبب الوعكة الصحية التي مر بها مؤخرا، اضطر فريق عمل مسلسل الكارتون الشهير “سوبر هنيدي” للانتقال لمنزل الفنان طلعت زكريا، وتسجيل بعض الحلقات هناك، حيث يؤدي زكريا شخصية “صلعت” صديق سوبر هنيدي ورفيقه في كل المغامرات منذ الحلقات الأولى وحتى الموسم الجديد المنتظر عرضه في رمضان المقبل، وفور انتهاء فترة العلاج، شيعود زكريا من جديد لاستديوهات منى أبو النصر لتسجيل باقي الحلقات.

وأكد زكريا أن شخصية صلعت التي يجسدها في المسلسل هي “وش السعد عليه”، وقد لاقت قبول وحب المشاهدين من جميع الأعمار حين تم عرض الأجزاء الأولى للمسلسل.

مسلسل سوبر هنيدي، تأليف عمر طاهر، فكرة وإخراج شريف جمال، إنتاج ستديوهات منى أبو النصر، ويشارك محمد هنيدي في البطولة طلعت زكريا وحسن حسني وعلاء مرسي بجانب النجمة التي ستحل مكان الفنانة المعتزلة حنان ترك وسيتم الإعلان عن اسمها خلال أيام.

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