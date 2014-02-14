وزير الأوقاف: لن أدخر وسعا فى تطبيق الحد الأدنى للأجور على الأئمة

أكد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة أنه لن يدخر وسعا فى تطبيق الحد الأدنى للأجور على الأئمة وجميع العاملين بالأوقاف، بما يحقق تحسنا ملموسا فى مرتباتهم، وأنه سيعمل على استثناء البدلات غير الثابتة التى تخضع للأداء الفعلى والتى سبق استثناؤها عند إضافة 200%، قبل ذلك إلى الأئمة والعاملين بالوزارة، حيث إنها بدلات متغيرة وغير ثابتة وتمول ذاتيا من الوزارة، ويجب عدم الالتفات إليها عند حساب الحد الأدنى .

وقال الوزير فى بيان له، إن أحوال جميع الأئمة بوزارة الأوقاف تحتاج إلى مزيد من التحسين حتى يستطيعوا النهوض برسالتهم الدعوية وخدمة القضايا والمصالح الوطنية على الوجه الأمثل، ولاسيما بعد أن أثبتوا ولاء كبيرا لوطنهم واستجابة لما تمليه عليهم ضمائرهم ووطنيتهم، مع استجابة ملموسة لتعليمات وتوجيهات الوزارة فى كل ما من شأنه نشر سماحة الإسلام ومواجهة التشدد والإرهاب، واستعدادهم للتضحية فى سبيل وطنهم ووصولهم إلى معاقل الإرهابيين والتكفيريين فى سيناء وغيرها من بقاع وطننا الغالى، ومشاركتهم الجادة فى القوافل التى تجوب ربوع الوطن من شمال سيناء إلى حلايب وشلاتين، مضيفا أنه سوف تتجه قافلة دعوية الجمعة بعد القادمة إلى سيوة والسلوم.

وأكد الوزير مجددا على شكره للقيادة السياسية التى تولى اهتماما بالغا لمتابعة أحوال الدعاة، وهو على يقين بأنها لم ولن تتدخر وسعا فى تحقيق مطالبهم المنطقية المحدودة، حيث إنهم لوعيهم وحكمتهم يدركون طبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد وبخاصة فى الجانب الاقتصادى، مما يجعلهم لا يطالبون بشىء غير منطقى ولا معقول.

ومن جانب آخر أكد وزير الأوقاف أنه كلف المهندس صلاح الجنيدى رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف بالإعلان تباعا عن جميع الشقق المتوفرة بالهيئة ابتداء من الأسبوع المقبل، على أن يكون هناك ممثل عن الأئمة وممثل عن الإداريين وممثل عن مقيمى الشعائر والمؤذنين والعمال فى لجان توزيع هذه الشقق ابتداء من تلقى أوراق التقديم حتى تسلم أصحاب الشقق لشققهم، للتأكيد على مبدأ الشفافية والعدالة التامة. وستكون البداية الأسبوع المقبل بالشقق المتوفرة الجاهزة للتسليم فور إنهاء الإجراءات بكل من مدينة شبين الكوم بالمنوفية ومدينة ببا بمحافظة بنى سويف، علما بأن هذه الشقق ستكون بالكامل مخصصة لأبناء الأوقاف من الأئمة ومقيمى الشعائر والإداريين والعمال والمؤذنين وفق الشروط والضوابط التى تعمل بها هيئة الأوقاف المصرية والتى سترفق مع الإعلان عن فتح باب التقدم للحصول على هذه الشقق.