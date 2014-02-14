مقتل 70 شخصًا في الكونغو الديمقراطية ضربًا بالسواطير

لقي نحو 70 شخصًا مصرعهم في هجوم استهدف قريتين في منطقة ماسيسي، شرق الكونغو الديمقراطية، حسبما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في البلاد.

وقال بيان صادر عن البعثة إن معظم القتلى في الهجوم، الذي استهدف قريتي نيامابوكو1 ونيامابوكو 2، قضوا ضربًا بالسواطير والسكاكين.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، مارتن نسيركي، في مؤتمر صحفي نظم في الأمم المتحدة، إن بعثة الأمم المتحدة، تشعر بالقلق الشديد، نتيجة تصاعد أعمال العنف شرق الكونغو الديمقراطية.

وتعتبر منطقة ماسيسي، غنية بالثروات الطبيعية، وتشهد منذ فترة طويلة صراعًا بين عدة مجموعات مسلحة.