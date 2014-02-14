أخبار عاجلة

اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

مقتل 70 شخصًا في الكونغو الديمقراطية ضربًا بالسواطير

Google+ Print

لقي نحو 70 شخصًا مصرعهم في هجوم استهدف قريتين في منطقة ماسيسي، شرق الكونغو الديمقراطية، حسبما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في البلاد.

وقال بيان صادر عن البعثة إن معظم القتلى في الهجوم، الذي استهدف قريتي نيامابوكو1 ونيامابوكو 2، قضوا ضربًا بالسواطير والسكاكين.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، مارتن نسيركي، في مؤتمر صحفي نظم في الأمم المتحدة، إن بعثة الأمم المتحدة، تشعر بالقلق الشديد، نتيجة تصاعد أعمال العنف شرق الكونغو الديمقراطية.

وتعتبر منطقة ماسيسي، غنية بالثروات الطبيعية، وتشهد منذ فترة طويلة صراعًا بين عدة مجموعات مسلحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية