«المرصد السوري»: مقتل 5 من الجيش النظامي في تفجير فندق بحلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، إن مسلحي المعارضة حفروا أنفاقًا تحت فندق «كارلتون» في حلب القديمة، شمال سوريا، وقاموا بتفجيرها، ما أسفر عن مقتل 5 جنود من الجيش السوري النظامي، على الأقل.

وأوضح المرصد أن «الكتائب الإسلامية» حفرت عدة أنفاق في محيط وأسفل الفندق الذي تتمركز فيه القوات النظامية، وفجرت عددًا منها.

وأضاف المرصد، نقلا عن شبكة من المصادر العسكرية والمدنية والطبية، أن التفجير أدى لتضرر جزء من الفندق، ومقتل ما لا يقل عن 5 عناصر من القوات النظامية وإصابة 18 آخرين بجروح.

وأشار المرصد إلى أن اشتباكات عنيفة دارت بعدها في المنطقة بين مقاتلين من «الكتائب الإسلامية» والقوات النظامية، مما أدى إلى مقتل عدة مقاتلين من المعارضة.