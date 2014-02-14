أخبار عاجلة

اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«المرصد السوري»: مقتل 5 من الجيش النظامي في تفجير فندق بحلب

Google+ Print

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، إن مسلحي المعارضة حفروا أنفاقًا تحت فندق «كارلتون» في حلب القديمة، شمال سوريا، وقاموا بتفجيرها، ما أسفر عن مقتل 5 جنود من الجيش السوري النظامي، على الأقل.

وأوضح المرصد أن «الكتائب الإسلامية» حفرت عدة أنفاق في محيط وأسفل الفندق الذي تتمركز فيه القوات النظامية، وفجرت عددًا منها.

وأضاف المرصد، نقلا عن من المصادر العسكرية والمدنية والطبية، أن التفجير أدى لتضرر جزء من الفندق، ومقتل ما لا يقل عن 5 عناصر من القوات النظامية وإصابة 18 آخرين بجروح.

وأشار المرصد إلى أن اشتباكات عنيفة دارت بعدها في المنطقة بين مقاتلين من «الكتائب الإسلامية» والقوات النظامية، مما أدى إلى مقتل عدة مقاتلين من المعارضة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل