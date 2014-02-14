«جارديان»: سوريا تثبت لإسرائيل خطأ نظرية «عدو عدوك ..صديقك»

ذكرت صحيفة «جادريان» البريطانية أن الأوضاع المضطربة في سوريا تثير مخاوف إسرائيل، من ظهور عناصر جهادية تحارب نظام بشار الأسد السوري الآن، ثم سرعان ما تدير انتباهها إلى إسرائيل.

وأشارت إلى أن إسرائيل في ذلك تبدو مختلفة في مخاوفها عن دول الجوار السوري، الأردن ولبنان والعراق التي يؤرقها النزوج المتزايد لمئات الآلاف من المواطنين السوريين الراغبين في الفرار من ويلات الحرب الدائرة هناك.

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي يقدم للجرحى السوريين في الجانب المحتل من هضبة الجولان، الإسعافات اللازمة، سامحًا بمقدار محدود من التغطية الإعلامية، التي تكشف عن الأنشطة الإنسانية التي يقوم الجيش الإسرائيلي بها هناك، وإلى ثمة تقارير تفيد بأن الجرحى السوريين يتم سؤالهم عن مدى قوة وتسلح الفرق الإسلامية المشاركة في الحرب، وكذلك طبيعة تكوينها، والتفاصيل التي لا غنى عنها لمعرفة « اللاعبين الجدد» في المنطقة.

وأضافت أن المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس جهازالاستخبارات العسكرية، أطلق عدد من التحذيرات على مدار الأشهر الماضية من تنامي قوة الجماعات الإسلامية المسلحة في سوريا، وعلى رأسها «جبهة النصرة» ودولة الإسلام في العراق والشام.

ولفتت إلى أن إسرائيل لم تُستنثى من اللوم الذي وجهته سوريا لقطر والسعودية وتركيا، لدعمهم للثوار ضد «الأسد»، حيث اعتبرتها سوريا مشاركة في الحرب، ذلك أن فيصل مقداد، نائب وزير الخارجية السوري، كان قد أعلن الربيع الماضي، عن مقتل «عملاء الموساد» الإسرائيلين اثناء تنفيذ مهامهم جنوب سوريا، ولم يقدم أي تفاصيل بخصوص تلك المهام أو عملية القتل، ما يدفع إلى الاعتقاد بأن إسرائيل كانت مشاركة في الحرب بشكل أو بآخر، إما عن طريق تبادل المعلومات الاستخباراتية، أو إمداد عناصر معينة من المعارضة السورية بالأسلحة.

وأشارت إلى أن ما يحدث في سوريا اليوم، أشبه بما حدث في جنوب لبنان البارحة، خلال الحرب الأهلية التي وقعت أواخر1970، حيث أقامت إسرائيل تحالفات مع بعض القوات المسيحية والوكلاء المسلحون، لكي يقوم الطرفين بمحاربة «منظمة التحرير الفلسطينية».

وأضافت أنه برغم عدم وجود دليل قاطع على رغبة إسرائيل في الإطاحة بنظام «الأسد» حتى الآن، حيث لم تشارك إسرائيل المجتمع الغربي تحمسه للثورة السورية، وهي الحماسة التي عبر عنها الرئيس الأمريكي باراك أوباما بدعوة «الأسد» للتنحي، فإن أدبيات العلاقات السورية الإسرائيلية توضح أن حافظ الأسد، كأبيه، يظل في نظر إسرائيل «الشيطان الذي تعرفه».

وأوضحت «جارديان» أن الحرب في سوريا ضد النظام الحاكم، تخدم مصالح إسرائيل، من زاوية أن الحرب تسببت في إنهاك قوى الجيش السوري، الذي يعد العدو الأساسي لها في المنطقة العربية منذ اتفاق السلام عام 1979 مع مصر.

ولفتت إلى أن قادة إسرائيل امتنعوا عن إطلاق أي تصريحات بخصوص سوريا منذ أن توقع وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، منذ عامين، أن نظام «الأسد» سيسقط في غضون أسابيع معدودة، وهو التوقع الذي لم يتحقق، ولكنه نم عن أماني إسرائيل في تغيّر النظام الحاكم لدمشق، حيث أن ذلك سيكون بمنزلة ضربة قاصمة لإيران وشيعة «حزب الله»، اللذين أقسما على العداء لإسرائيل.

واختتمت «جارديان» أنه برغم النظرية الشرق أوسطية التي تنص على أن «عدو عدوك .. صديقك»، فإن انتصار عدو «الأسد» لا يعني انتصار مصالح إسرائيل، التي برغم رغبتها في سقوط «الأسد»، فإن البديل الذي سيحل محله سيكون أسوأ على مصالح تل أبيب، عما كان الحال أثناء وجود «الأسد».