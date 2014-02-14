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ماذا يأمل جيمس بوند من سكان دبي؟

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ماذا يأمل جيمس بوند من سكان دبي؟ ماذا يأمل جيمس بوند من سكان دبي؟

دعا الممثل البريطاني Sir Roger George Moore إلى مقاطعة متجر للمأكولات يقدّم أكباد دواجن دهنيّة (فوا غرا) في دبي، آملاً من السكان أن لا ينخدعوا بذلك المتجر.
وكان Moore المعروف بدوره الشهير في "James Bond" قد أطلق حملة للضغط على متجر "فورتنوم ومايسون" البريطاني كي يتوقف عن بيع الطبق المثير للجدل، ووسّعها لتشمل مناطق خارج حدود بريطانيا.
وقد أصدر النجم البريطاني بياناً من خلال جمعية الرفق بالحيوانات "بيتا"، أعرب فيه عن أمله بأن لا ينخدع سكان دبي بالمتجر "الذي يتعرّض لانتقادات واسعة ومقاطعة في بريطانيا، لأنه واحد من المتاجر التي لا تزال تبيع أكباد الدواجن الدهنية"، بما أنه طبق يتم الحصول عليه بطريقة وحشية، بحسب ما نشرته وسائل إعلام بريطانية.
وأضاف Moore القول: "أدعو المتسوقين المتعاطفين في دبي للانضمام إلينا" في دعوة المتجر للكفّ عن "الإطعام القسري الوحشي للدواجن".

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