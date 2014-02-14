محمد سعد يقدّم اللمبي في مسلسل تلفزيوني

كشف الفنان الكوميدي محمد سعد عن استعداده لعمل درامي جديد يخوض به السباق الرمضاني هذا العام، وذلك من خلال مسلسل "أطاطا واللمبي" علماً بأن هذين الشخصيتين سبق وقدمهما محمد سعد في فيلم "عوكل"، ويستعين محمد بالمؤلفين سامح سر الختم ومحمد النبوي وهما نفسهما من قاما بكتابة فيلم "عوكل" على أن يقوم بإخراج المسلسل سامح عبد العزيز.

وأحداث المسلسل تدور حول حكايات الجدة أطاطا التي تحكيها للمبي، أما معظم الحكايات فليست واقعية بل هي من وحي خيالها. وقد أشار محمد سعد أنه عندما جسّد شخصية الست أطاطا، تناول مضادات حيوية ومسكنات بسبب صعوبة مخارج الألفاظ في الشخصية حيث كان يشعر دائما بآلام في حنجرته.

وحتى الآن لم يستقر محمد سعد على من سيشاركه بطولة العمل.

ويحاول محمد سعد من خلال هذا العمل تعويض الإخفاق الذي قابله مع آخر تجاربه التليفزيونية في مسلسل "شمس الأنصاري" حيث لم يحقق المسلسل أي نجاح يذكر.