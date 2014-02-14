تغريم أتلتيكو مدريد 600 يورو بسبب «قداحة رونالدو»

فرض الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم (الجمعة) غرامة مالية قدرها 600 يورو على نادي أتلتيكو مدريد بسبب القداحة التي ألقاها أحد مشجعي الفريق على نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو، خلال مباراة الفريقين الثلثاء الماضي في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأكد أتلتيكو مدريد الإسباني قبل يومين التعرف على هوية المشجع الذي ألقى القداحة باتجاه رونالدو بعد انتهاء الشوط الأول من المباراة التي انتهت بفوز الملكي بهدفين دون رد، وتأهله إلى نهائي كأس الملك، بحسب ما نقلته صحيفة «آس» الإسبانية التي أشارت إلى أن أتلتيكو مدريد وضع المشجع تحت تصرف الشرطة.