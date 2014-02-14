خادم الحرمين وولي العهد يبعثا ببرقيتي عزاء للرئيس الجزائرى فى ضحايا الطائرة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة فى ضحايا حادث تحطم طائرة نقل عسكرية جزائرية وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال العاهل السعودى فى برقيته “علمنا بألم شديد بنبأ حادث تحطم طائرة نقل عسكرية جزائرية، ومانتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين وللشعب الجزائري الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله عز وجل أن يتقبلهم فيمن عنده، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم والشعب الجزائري الشقيق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب” .

كما بعث الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة مماثلة للرئيس الجزائرى قال فيها “بلغني بألم شديد نبأ تحطم طائرة نقل عسكرية جزائرية، ومانتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أقدم لفخامتكم ولأسر المتوفين، وللشعب الجزائري الشقيق بالغ التعازي وجميل المواساة، لأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع مغفرته ورضوانه، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بنعمة الشفاء، ويجنبكم وشعب الجزائر الشقيق كل مكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

أ ش أ