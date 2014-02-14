شباب الاتحادات الطلابية يطالبون بنشر التوعية في الجامعات

طالب شباب الاتحادات الطلابية بنشر التوعية بين جميع طلاب الجامعات بحقوقهم ووجباتهم وتعزيز دور الجامعات والاتحادات الطلابية في توطيد روح الانتماء والاعتزاز بتاريخ الوطن لدي الشباب وتثقيفهم بالمعالم السياحية والتاريخية.

كما طالب الشباب ـ في ختام الملتقى الثقافى الذى نظمته وزارة الشباب باستثمار موارد الجامعات في تطوير المباني والمعامل والمدرجات، بما يوفر مناخا تعليميا أفضل للطلاب.

وشدد الملتقى على ضرورة تحويل الجامعات لمؤسسات تعليمية وتدريبية وخدمية وانتاجية، وذلك من خلال مشروع تجهيز مصنع للأدوية داخل كليات الصيدلة، يعمل فى مرحلته الأولى على تغطية احتياجات مستشفيات الجامعات من الأدوية، ثم تسويقه فى مرحلة ثانية إلى المستهلك العادى بسعر أقل للمساهمة فى القضاء على ارتفاع أسعار الدواء وتوفيره لغير القادرين.

وحث الملتقى على القضاء على مشكلة البطالة، والتصدى لمشاكل تأخر سن الزواج، والعمل على ضمان وصول وحدات إسكان الشباب لمستحقيها، والقضاء على الهجرة غير الشرعية، ومشكلة اتجاه الشباب للتدخين وإدمان المخدرات.

وناقش الملتقى على مدى أسبوع بمشاركة الاتحادات الطلابية في 20 جامعة عددا من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، وهى المجالات التى تم في إطارها تنفيذ عدد من ورش العمل جمعت أفكارا ورؤى ومقترحات 160 شابا وفتاة من أعضاء الاتحادات وهى المشروعات والبرامج التى تعكس أفكارا ورؤى المشاركين لتعزيز دور جامعاتهم، وكذا تقديم حلول للتغلب على العديد من المشكلات التى تواجه المجتمع بشكل عام، والشباب بشكل خاص .

أ ش أ