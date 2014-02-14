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محافظ بورسعيد يستجيب لمطلب رواد مسجد التوحيد بالتعاقد مع أطباء مخ وأعصاب

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محافظ بورسعيد يستجيب لمطلب رواد مسجد التوحيد بالتعاقد مع أطباء مخ وأعصاب محافظ بورسعيد يستجيب لمطلب رواد مسجد التوحيد بالتعاقد مع أطباء مخ وأعصاب

اللواء سماح قنديل-محافظ بورسعيد

وافق اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد على طلب تلقاه من المصلين أثناء أداءه صلاة الجمعة بمسجد التوحيد بحي الزهور، ببحث موقف أطباء المخ والأعصاب في مستشفيات بورسعيد نظرًا للنقص في هذا التخصص، وتم تحقيق اتصال عاجل من المحافظ مع مدير الشئون الصحية لمتابعة موقف أطباء المخ والأعصاب بمستشفيات بورسعيد وتم الاتفاق عاجلاً علي التعاقد مع طبيب مخ وأعصاب وطبيب أخصائي عصبية ونفسية.

وأضاف أنه سيتم عمل جدول بالتبادل بينهم علي 3 مستشفيات وهم ( بورسعيد العام – الزهور – بورفؤاد )، كما تم التنسيق الدكتور أمجد مطر أستاذ المخ والأعصاب بجامعة الإسماعيلية لسرعة التعاقد مع أطباء مخ وأعصاب لدعمهم مستشفيات بورسعيد خلال هذا الأسبوع.

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