وفد المعارضة السوري يطالب بتغيير فريق التفاوض الحكومي بجنيف 2

طالب لؤى صافى المتحدث باسم وفد المعارضة السورية المفاوض فى جنيف 2 التى يقودها المبعوث الدولى العربى الاخضر الابراهيمى، بأن يكون هناك وفد سورى حكومى آخر غير الذى أرسلته الحكومة السورية للتفاوض فى جنيف.

وقال صافى إن الورقة التى قدمتها المعارضة قبل يومين فى جنيف بشأن تصورها، والخاصة بتشكيل هيئة انتقالية حاكمة من طرفى الصراع السورى تكون مسؤولة عن تنفيذ بنود إعلان جنيف، لم تجد أى صدى من وفد الحكومة السورية المفاوض فى جنيف.

ودعا صافى النظام السورى إلى التعامل مع هذا الموضوع بجدية، خاصة وأن الحل السياسى وليس العسكرى يبقى الوحيد للتوصل إلى تسوية للنزاع فى سوريا.

وأشار صافى إلى أن المعارضة بانتظار أن يكون هناك تقدم جدى فى المفاوضات الجارية فى جنيف، وطالب الدول المعنية بالأزمة السورية بالعمل لدفع المفاوضات إلى الأمام.

قال صافى إن هناك جهدا على المستوى الدولى لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين فى سوريا، كما يجرى جهد بمجلس الأمن فى هذا الصدد، ودعا روسيا إلى عدم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن بشان المساعدات الإنسانية .

أ ش أ