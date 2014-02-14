ثبات منسوب النيل أمام السد العالي

سجل منسوب مياه نهر النيل أمام السد العالي اليوم الجمعة ثباتا عند معدله الذي سجله أمس الخميس وبلغ 81ر175 متر مكعب.

وجاء في تقرير وزعته اليوم وزارة الموارد المائية والري أن “كمية المياه المنصرفة خلف سد أسوان بلغت 145 مليون متر مكعب، فيما بلغت كمية الإيراد اليومى الواصل للبحيرة 93 مليون متر مكعب”.

يذكر أن إيراد نهر النيل يختلف اختلافاً كبيراً من عام إلى آخر, ويتراوح بين نحو 42 مليار متر مكعب في حده الأدنى و151 مليار متر مكعب في حده الأقصى، وهذا التفاوت الكبير من عام لآخر يجعل الاعتماد على الإيراد السنوي أمراً بالغ الخطورة، حيث يمكن أن يعرض الأراضي الزراعية للبوار في السنوات ذات الإيراد المنخفض، كما يعرضها لخطر الفيضان في سنوات الإيراد الكبير.

وعلى مدى اكثر من نصف قرن على إنشاء السد العالى ساهم ومازال يساهم في مواجهة مخاطر نقص وزيادة إيراد مياه النيل من خلال ما يخزنه – بطريقة آمنة – من مئات المليارات من الأمتار المكعبة في أوقات الفيضان، حيث يتم إعادة استخدامها في أوقات الجفاف، فضلا عن فوائده الأخرى في مجالات اقتصادية عديدة.

أ ش أ