مصرع مزارع وإصابة 2 آخرين فى انهيار حائط منزل بأبو فليو بالمنيا‎

لقى مزارع مصرعه وأصيب اثنين آخرين، فى انهيار حائط منزل بمنطقة أبو فليو شرق النيل بمحافظة المنيا، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

> تلقى اللواء أسامه متولى مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بانهيار حائط منزل بمنطقة أبو فليو شرق النيل، مما أسفر عن مصرع عيسى وجيه إسحاق، 24 سنة، فلاح، وإصابة جمال كامل قلينى، 54 سنة، فلاح، بإشتباة كسر بالحوض، ومحمد عبد الحكيم عبد الغنى، 25 سنة فلاح.

وقد تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.