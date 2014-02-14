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نيمار في قائمة برشلونة أمام رايو فاليكانو وغياب شابي للإصابة

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نيمار في قائمة برشلونة أمام رايو فاليكانو وغياب شابي للإصابة نيمار في قائمة برشلونة أمام رايو فاليكانو وغياب شابي للإصابة

برشلونة، (إفي): غاب تشافي هرنانديز وإيساك كوينكا والحارس أوير أولازابال عن المران الجماعي لفريق برشلونة اليوم الجمعة استعدادا لمباراة غد أمام رايو فاليكانو في الجولة الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما عاد نيمار للتدريبات بعد تعافيه من إصابته.

وتدرب شابي هرنانديز في صالة الألعاب الرياضية لشعورة بآلام في العضلة الخلفية، وسيغيب عن مباراة غد.

وعاد للتدريبات نيمار بعد تعافيه من التواء في أربطة الكاحل الأيمن.

ورغم مواجهة ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا التي يخوضها برشلونة الثلاثاء المقبل أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، لم يرح المدير الفني للبرسا خيراردو "تاتا" مارتينو نجوم الفريق حيث ضمهم في قائمة مباراة رايو فاليكانو.

وتتضمن القائمة كلا من فيكتور فالديس، وخوسيه بنتو، ومارتن مونتويا، وجيرارد بيكيه، وسيسك فابريجاس، وكارليس بويول، وبدرو، وأندريس إنييستا، وأليكسيس سانشيز، وليونيل ميسي، ونيمار، وخافيير ماسكيرانو، ومارك بارترا، وسرجيو بوسكيتس، وألكسندر سونج، وجوردي ألبا، وإبراهيم أفيلاي، وكريستيان تيو، وأدريانو، وداني ألفيش، وسرخيو روبرتو.

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