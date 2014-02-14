تغريم أتلتيكو مدريد 600 يورو بسبب ' ولاعة رونالدو '

مدريد، (إفي): فرض الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة غرامة مالية قدرها 600 يورو على نادي أتلتيكو مدريد بسبب القداحة التي ألقاها أحد مشجعي الفريق المدريدي في اتجاه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد خلال مباراة الفريقين الثلاثاء الماضي في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكان أتلتيكو مدريد الإسباني قد أكد قبل يومين التعرف على هوية المشجع الذي ألقى القداحة باتجاه رونالدو بعد انتهاء الشوط الأول من المباراة التي انتهت بفوز الملكي بهدفين دون رد، وتأهله إلى نهائي كأس الملك، بحسب ما نقلته صحيفة (آس) الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أتلتيكو مدريد وضع المشجع تحت تصرف الشرطة.