ساهر ضيا يتألق بتصاميم غنية بالألوان في معرض العروس

افتتح عروض هذا العام في معرض العروس أبوظبي، مصمم الأزياء ساهر ضيا، وعرض مجموعة من فساتين السهرة التي تباينت في قصاتها الناعمة وألوانها الغنية، وخطوطها المبتكرة، وأقمشتها الهدلة الناعمة مثل الشيفون والتل، فالنعومة والأناقة لم تقتصر على الأقمشة فقط، بل بدت أيضاً في تطريزات ناعمة وزخرفات فنية طعّم بها المصمم تصميماته، موظفاً أحجار شواروفسكي، وحبات اللولو والخيوط الناعمة المرسومة بعناية، كما طرزت بعض الفساتين بورود نافرة من خامة القماش نفسه، تحاكي بسحرها حدائق ربيعية غناء بألوانها المتباينة.

تميزت الموديلات والتصاميم بالطول "الماكسي" وبانسيابية القصات، فتنوعت بين قصة حورية البحر، وبين الموديل المتهدل، وأضيفت أحزمة ناعمة لبعض الفساتين، تنوعت أيضاً بين المعدنية وأحزمة القماش من لون الفستان، لتضفي سحراً على التصاميم. كما تميزت بالقصة المكشوفة عند الصدر، لكنها تنوعت بين كتف واحد، أو بلا كتفين، كما أضيفت إليها أكمام متباينة الأطوال.

وقدم ضيا ثلاثة فساتين زفاف تميزت بموديلاتها المبتكرة وأقمشتها الفخمة مثل الحرير الهندي والتل والشيفون لتحاكي ليلة العمر الحالمة، وتباينت في تطريزاتها البديعة، والأحجار الكريستالية المضيئة" الشواروفسكي" وتفاصيلها التي زينت بالورود الناعمة، في حين تباينت موديلات الطرحه منها الطرحة القصيرة البسيطة الناعمة، ومنها الطرحة الطويلة المزينة بالكريستال.