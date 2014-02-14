نشطاء عن بيان «حفتر»: «عمل انقلاب عشان هو سنجل في الفالنتين»

وصف متابعون لبيان القائد القوات البرية الليبية السابق، اللواء خليفة حفتر،حول إعلانه «خارطة طريق» وتجميد أعمال المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والحكومة المؤقتة المنبثقة عنها، بـ«انقلاب تليفزيوني» احتفل به بطريقته العسكرية لاختلاط الأمر لديه بين عيد الحب وكذبة أبريل.

وسخر عز الدين شكري، مقرر لجنة حماية المسار الديمقراطي بمجلس الوزراء، في حسابه على «تويتر»: «ثورة الحب .. حفتر»، ومثله كتبت الفنانة هند صبري: «هفتر بارتي».

وقال الكاتب الساخر محمد عبد الرحمن: «السلطة الجديدة في ليبيا تبدأ مشاورات تشكيل الحكومة؛ وشهود عيان: الجنزوري يصل مطار القاهرة في طريقه لطرابلس.. اللي هيمسك الرئاسة المؤقتة في ليبيا رئيس المجلس الأعلى للقضاء.. عندهم عدلي منصور زييينا»، وأضاف: «مختلف مع وصف ما يجري في ليبيا الآن بأنه انقلاب.. دة استكمال لثورة 25 يناير».

وأشار مخرج الأفلام الوثائقية أسعد طه إلى أنه «يبدو أن حفتر قد خلط بين عيد الحب وكذبة أبريل».

وذكر الباحث بالجامعة الأمريكية مروان يونس أن «ما حدث في ليبيا لن يمكن فهمه بوضوح إلا بعد بيان الخارجية الأمريكية وموقف الدولة المصرية والكريملين (روسيا) فالثلاث مواقف سيوضحون الأمر».

وتهكم دانيال نجيب: «اللواء حفتر: انتوا ناسين انكوا نور عنينا ولا إيه»، وقال حساب «أبو صلاح الليبرالي»: «وبكرا تشوفوا ليبيا».. في حين سخر إبراهيم محمد: «حفتر: ليبيا أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا»، فيما تهكم إبراهيم رضوان بوصفه ما حدث بـ«انقلاب تلفزيونى».

واعتبر حساب ثوار 17 فبراير بمدينة سبها، أن بيان اللواء خليف حفتر ليس انقلابا «هذا حفتر فرحان بعيد الحب علي طريقة عسكرية».

وأضاف حساب «Mokhtare3leboos@»: «حفتر عمل انقلاب فى الفالنتين عشان هو سنجل».

كان القائد السابق للقوات البرية الليبية، اللواء خليفة حفتر،أعلن، في بيان تليفزيوني، الجمعة، تجميد أعمال المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والحكومة المؤقتة المنبثقة عنها، وكشف عن إطلاق الجيش «خارطة طريق» تتكون من خمسة بنود.

وضمت بنود المبادرة حسبما أوضح «حفتر» الإعلان عن تأسيس هيئة رئاسية مؤقتة يرأسها رئيس المجلس الأعلى للقضاء تناط بها الاختصاصات السيادية والتشريعية، وتكليف شخصية وطنية لتشكيل حكوم مؤقتة غير مؤقتة، وتشكيل مجلس للدفاع الوطني يتبع هيئة الرئاسة، والتفعيل الفوري للقضاء والمؤسسات العدلية وتحقيق مقتضيات العدالة الاجتماعية،

في حين قال الناطق الرسمي باسم هيئة أركان الجيش الليبي، علي الشيخي، إنه اللواء خليفة حفتر، القائد السابق للقوات البرية الليبية، لا يسيطر على أي موقع عسكري في البلاد.. وأضاف «الشيخي»: «جميع المواقع العسكرية تحت سيطرة وزارتي الدفاع والداخلية».