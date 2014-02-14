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كاميرا FilGoal.com ترصد ظهور ميدو بالبدلة الرسمية للزمالك

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كاميرا FilGoal.com ترصد ظهور ميدو بالبدلة الرسمية للزمالك كاميرا FilGoal.com ترصد ظهور ميدو بالبدلة الرسمية للزمالك

ظهر أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك مرتديا البدلة الرسمية لناديه قبل التوجه للنيجر حيث مواجهة دوان بإياب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا فجر الجمعة.

وكان رجل أعمال زمالكاوي قد عرض تصميم 50 بدلة رسمية لفريق الزمالك لاعبين وجهاز فني.

وارتدى ميدو أثناء رحلة النيجر البدلة الرسمية التي تحمل اللون الكحلي وتحمل شعار الزمالك على الصدر باللون الذهبي.

وعلى ذلك قال ميدو لـFilGoal.com: "هذه هي البدلة الرسمية، وهناك لون آخر لها".

ولم يتسلم لاعبو الزمالك بعد البدل التي يجرى تفصيلها على كل اللاعبين والجهاز الفني.

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