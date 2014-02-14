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هودجسون مدربا لإنجلترا حتى 2016

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هودجسون مدربا لإنجلترا حتى 2016 هودجسون مدربا لإنجلترا حتى 2016

/أ ش أ/ أعلن اليكس هورن السكرتير العام للاتحاد الانجليزى لكرة القدم أن روى هودجسون قام بعمل رائع كمدير فنى للمنتخب الانجليزى ، وأنه باقى فى منصبه حتى عام 2016 على الاقل.

والقى الاتحاد الانجليزى بثقله خلف هودجسون قبل ان تمطلق نهائيات بطولة كأس العالم فى البرازيل فى الصيف المقبل.

وقال هورن إن التأهل المباشر من خلال المجموعة كان الهدف الرئيسى من تصفيات كاس العالم وهو ماتحقق وهو سعيد لهودجسون لقيامه بانجاز المهمة.

وأكد أنه فى ظل ماقام به المدير الفنى السابق لليفربول وفولهام فإنه ستتاح له الفرصة مرة أخرى لقيادة منتخب الااسود الثلاث فى حمنلة بطولة الامم الاوروبية التى تستضيفها فرنسا بعد عامين.

وقال فى تصريحات لصحيفة تايمز " بالنسبة لى هودجسون هو مدرب انجلترا فى نهائيات فرنسا وأنا سعيد للغاية بذلك" ، وأضاف " لقد قام بعمل رائع وهذا تحديدا ماكنا نتوقعه منه".

وأخيرا وتعليقا على وضع انجلتا فى مجموعة تضم ايطاليا واوروجواى وكوستاريكا اكد أنها مجموعة صعبة وبطولة لن تكون سهلة وان تخطى دور المجموعات لن يكون سهلا.

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