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جاريث بيل: رونالدو مثلي الأعلى

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جاريث بيل: رونالدو مثلي الأعلى جاريث بيل: رونالدو مثلي الأعلى

مدريد، (إفي): أبدى الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد إعجابه بزميله في الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو مشيرا إلى أنه كان "مثله الأعلى" قبل أن يتعرف عليه.

وقال بيل في مقابلة أجرتها معه المجلة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) عن رونالدو "إنه زميل عظيم وصديق. دائما ما يعطيني الكثير من النصائح ويساعدني كثيرا.

لقد كان مثلي الأعلى قبل أن أتعرف عليه والآن أصبح أكثر من مثل أعلى. بفضله كل شيء أصبح أبسط بكثير بالنسبة لي. يمكننا تشكيل ثنائي قوي في الملعب".

وعن تطلعات ريال مدريد للفوز بالبطولات الثلاث التي يخوضها هذا الموسم (الدوري وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا) قال بيل "أنا ألعب في أفضل فريق في العالم، مطالب بتحقيق الكثير من الألقاب والفوز دائما. نحن نعمل من أجل الفوز في كل منافسة وأتمنى أن نتوج هذا الموسم بدوري الأبطال"، بحسب ما نقلته صحيفة (ماركا) الإسبانية.

وعن تأقلمه مع ريال مدريد واللغة الإسبانية صرح الجناح الويلزي "بدأت أتعلم اللغة تدريجيا ومن الأساسي بالنسبه لي أن أتعلم التحدث بالإسبانية بشكل جيد حتى أشعر أنني أكثر اندماجا. زملائي يساعدونني حتى أشعر بالراحة".

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