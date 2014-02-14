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«روّاد أعمال دبي» يتعاون مع «الفجيرة الخيرية»

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«روّاد أعمال دبي» يتعاون مع «الفجيرة الخيرية» «روّاد أعمال دبي» يتعاون مع «الفجيرة الخيرية»

استقبل سعيد بن محمد الرقباني مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، بمقر الجمعية عبد المنعم السركال رئيس مجلس إدارة المنتدى، يرافقه عبد الصاحب السجواني أمين سر المنتدى، وبحضور محمد علي الملا نائب رئيس مجلس الإدارة وعلي الهاشمي عضو مجلس الإدارة وعلي بن عبّاد العبدولي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية وعدد من المسؤولين من الجهتين. وتم توقيع اتفاقية شراكة بين الجانبين تهدف إلى توفير فرص التدريب والتطوير والاستشارات والمشاركة في المعارض للأسر المواطنة المنتجة بالجمعية الخيرية، والاستفادة من خبرات وبرامج المنتدى. وعقب توقيع الاتفاقية أعرب سعيد بن محمد الرقباني عن سعادته لهذا التعاون والشراكة التي ستسهم في إثراء مسيرة مشاريع الأسر المنتجة بالجمعية، والذي يضم اليوم أكثر من 226 أسرة مواطنة منتجة. وأشاد الرقباني بالجهود التي يبذلها منتدى روّاد الأعمال بدبي في سبيل تشجيع وتحفيز الشباب المواطنين وتنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

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