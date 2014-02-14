انتاج رملاً لا يمتص الماء في الامارات

توصلت شركة إماراتية إلى إنتاج رمل لا يمتص الماء وقد يكون فتحاً علمياً جديدا لتوفير آلاف الجالونات من الماء الذي يستخدم في ري المحاصيل ويساهم في تقليل معدلات تلوث البيئة.



> ونقلت صحيفة " ذي ناشيونال " الصادرة باللغة الانجليزية عن فهد حارب الرئيس التنفيذي لشركة "ديسالت إنوفيشن ميدل إيست" التي تمتلك المصنع الذي ينتج هذا الرمل قوله إن استخدام هذا الرمل يساعد في تخفيض مدة ري المحاصيل والحدائق بالمرشات من 40 دقيقة في اليوم إلى دقيقتين فقط.. وأوضح أن هذا الرمل يدوم لمدة 30 عاما ما يساهم في معالجة هدر المياه.



> وأشار إلى أن هذا المشروع بدأ في عام 2006 مع شريكه الألماني هيلموث شولز الذي إخترع المادة السائلة المضافة للرمل.. وأضاف إنه قرر الاستثمار في هذا المشروع بعد أن إقتنع بفوائده العديدة للدولة.



> وذكر حارب أن المشروع لاقى إهتماماً من استراليا وكندا وتونس والجزائر وألمانيا.. وأعرب عن أمله بالتوسع في إستخدام هذا المنتج في أبوظبي.



> كانت " جامعة الامارات " قد أجرت عدة تجارب لمدة سنتين أثبتت نجاح المشروع في زراعة الأرز والطماطم والخس و" الألفالفا".