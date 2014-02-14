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الطقس في الإمارات غدا

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الطقس في الإمارات غدا الطقس في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحواً إلى غائم جزئيا بوجه عام ولطيفا نهارا وباردا ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل وصباح الغد الباكر مع احتمال تشكل بعض الضباب الخفيف خاصة غربا.

حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 25 كم/ساعة بوجه عام  .

 البحر .. خفيف الى متوسط الموج بإرتفاع قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة أقدام في العمق .

ويحدث أعلى مستوى للمد عند الساعة الواحدة و 16 دقيقة ظهرا بينما يحدث أدنى مستوى للجزر عند الساعة الثامنة ودقيقتين مساء .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة المئوية المتوقعة على مدن الدولة غدا..


>                          درجات الحرارة                    نسب الرطوبة

المدينة                    العظمى   الصغرى         العليا      الدنيا.
> أبوظبي                     25     15               85           25 .
> دبي                         24     17               75           20 .
> الشارقة                    25      13               80           25 .
> عجمان                    24      15               75           25 .
> أم القيوين                 25      14               75           25.
> رأس الخيمة              26      12               80           20 .
> الفجيرة                    24     16               60           30 .
> العين                      26     13               70           15  .
> ليوا                       25     12               90            25 .
> الرويس                  22     16               80            45 .
> السلع                    22      16              85             50 .
> دلما                      21      17              80            55 .
> طنب الكبرى            21      18              85             50 .
> طنب الصغرى          21      18              85             50 .
> أبوموسى               22      18              80             40.
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