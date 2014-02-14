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شيكابالا يشارك لأول مرة مع لشبونة في الدرجة الثانية

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شيكابالا يشارك لأول مرة مع لشبونة في الدرجة الثانية شيكابالا يشارك لأول مرة مع لشبونة في الدرجة الثانية

يبدأ محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك السابق المنضم إلى سبورتنج لشبونة في استعادة حساسية المباريات من خلال المشاركة مع الفريق الثاني.

وانضم شيكابالا لسبورتنج لشبونة في نهاية موسم الانتقالات الشتوية بثوان، ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي قبل انضمامه للفريق الأول.

ولكن سمير عبد التواب وكيل أعمال اللاعب قال لـFilGoal.com الجمعة: "شيكابالا سيشارك مع لشبونة B في المباراة المقبلة".

ويملك لشبونة فريقين أحدهما ثالث الدوري البرتغالي الممتاز، بينما ينافس لشبونة "ب" في الدرجة الثانية ويحتل المركز السادس حتى الجولة 29.

ويلتقي لشبونة "ب" مع تونديلا يوم الأحد المقبل صاحب المركز الثامن.

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