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صحيفة: شيكابالا ينشر سحره في تدريب لشبونة

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صحيفة: شيكابالا ينشر سحره في تدريب لشبونة صحيفة: شيكابالا ينشر سحره في تدريب لشبونة

أشادت وسائل الإعلام البرتغالية بأداء محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب سبورتنج لشبونة المنضم حديثا من الزمالك في تدريبات فريقه، مؤكدة على إبهار اللاعب لمتابعيه.

ومازال شيكابالا يخضع للبرنامج التأهيلي الخاص باستعادته لياقة المباريات، وتقرر مشاركته مع لشبونة "ب" في الدرجة الثانية يوم الأحد.

واختصت مجلة سبورتنج لشبونة الرسمية بعنوانها "سحر شيكابالا في التدريبات"، وأشادت بمستوى النجم الأعسر.

فيما استفاضت مجلة "أبولا" البرتغالية الكبرى في وصف قدرات اللاعب خلال التدريبات، والذي وضح عليه إيجابية كبيرة.

وأشارت الصحيفة عبر موقعها إلى أن شيكابالا سيكون أحد العناصر الهامة في هجوم سبورتنج لشبونة، ويتبقى فقط على ليوناردو خارديم المدير الفني توظيفه وفقا لخطته.

وأردفت وعلى الرغم من عدم وجود أسم شيكابالا في قائمة مباراة أوليهانسي يوم السبت بالدوري البرتغالي، إلا أن اللاعب أظهر امتلاكه قدرات كبيرة على المنافسة بقوة.

وتطرقت الصحيفة إلى أن اللاعب مازال لم يشارك في مباريات تحت ضغط حتى تظهر كل قدراته، وهو الأمر الغائب عن .

وأتمت الصحيفة إلى أن ضم شيكابالا لقائمة لشبونة قد ينجح في تسريع عملية انسجامه مع باقي الفريق.

وكان خارديم مدرب لشبونة قد أكد أن شيكابالا يحتاج وقت للانسجام مع فريقه.

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