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وفاة الممثل الأمريكي رالف وايت عن عمر يناهز الـ85 عاماً

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وفاة الممثل الأمريكي رالف وايت عن عمر يناهز الـ85 عاماً وفاة الممثل الأمريكي رالف وايت عن عمر يناهز الـ85 عاماً

توفي الممثل الأميركي Ralph Waite، المعروف بدور Walton John، عن عمر يناهز الـ85 عاماً.
وقد أكد خبر وفاة Waite في منزله ببالم ديزرت صديقه Jerry Preece الذي قال أنه توفي قبل ساعتين من الموعد الذي حدداه للتوجه لتناول الغداء معاً في أحد المطعم، وفوجئ برؤية سيارات الإسعاف أمام منزله عندما حضر لاصطحابه.
وأشار أن زوجة الراحل Linda East أبلغته بوفاته، مشيراً إلى أن صحة Waite تدهورت في السنتين الأخيرتين حيث عانى من أمراض القلب.
وقد اشتهر Waite بإطلالته في مسلسل " The Waltons "، إلى جانب عدة مسلسلات من بينها " NCIS "، وعمل بالإضافة إلى التمثيل، في مجال السياسة فترشح 3 مرات كديمقراطي إلى الكونغرس.
يذكر أن Ralph Waite وايت تزوج 3 مرات آخرها بزوجته الحالية، Linda ، بالعام 1982، ولديه منها ابنتان.

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