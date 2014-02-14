ضبط 5 قطع سلاح ناري و344 طلقة نارية بمنزل مدرس بالوادي الجديد‎

تلقى اللواء محمد سمير محمد مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الوادى الجديد، يفيد بضبط 5 قطع سلاح ناري، و344 طلقة نارية بمنزل مدرس بمدينة الخارجة، من خلال معلومات سرية وردت لوحدة مباحث الخارجة عن قيام أحد المدرسين بحيازة كمية من الأسلحة، والطلقات النارية بمسكنه بقصد الإتجار فيها.

وتشكلت على الفور، حملة أمنية بقيادة العميد صبري غزي رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد ندا رئيس مباحث القسم، والنقيب محمد خميس معاون مباحث القسم، والملازم أول زياد بخيت معاون مباحث القسم، لمداهمة أحد المنازل بمدينة الخارجة ملك أ . هـ .أ 45 سنة مدرس رياضيات، ومقيم مدينة الخارجة بشارع النبوي المهندس.

وضبط 1 بندقية خرطوش من طراز ماجنوم، و3 فرد خرطوش محلي الصنع، و244 طلقة خرطوش، و1 طبنجة عيار 5,5 مم ،و30 طلقة من ذات العيار، و1 مسدس صوت، و70 طلقة صوت، ومبلغ مالي 1650 جنيه بمنزل المدرس.

وتم تحريز المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 1011 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2014 م، وتمت إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.