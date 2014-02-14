أمن البحيرة يفرق مظاهرة للإخوان ب”أبو المطامير”

قامت قوات أمن البحيرة تحت إشراف اللواء محمد طاحون مدير الأمن، و اللواء أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى، و العميد محمد خريصة رئيس المباحث، بفض مسيرة قام بها العشرات من أعضاء جماعة الإخوان بمدينة أبو المطامير، وإلقاء القبض على 2 من المشاركين فى المسيرة، و بحوزتهم لافتات، و شعارات خاصة بجماعة الإخوان.

وقام ضباط مباحث مركز شبراخيت، بإلقاء القبض على 3 من أعضاء الجماعة، و بحوزتهم لافتات، و منشورات تخص الجماعة أثناء قيامهم بالتجمع فى أحد المنازل، استعدادًا للخروج فى مسيرة، للتحريض ضد الجيش و الشرطة، والمطالبة بعودة الرئيس المعزول.

وكان أعضاء جماعة الإخوان، ب”ايتاى البارود”، قد نظموا سلسلة بشرية، صباح الجمعة، على الطريق الزراعة، حملوا خلالها لافتات تطالب بعودة الرئيس المعزول.