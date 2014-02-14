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محافظ القاهرة: البدء فى تطوير 18 منطقة عشوائية بالعاصمة

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محافظ القاهرة: البدء فى تطوير 18 منطقة عشوائية بالعاصمة محافظ القاهرة: البدء فى تطوير 18 منطقة عشوائية بالعاصمة

قال الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، إنه تم توقيع بروتوكول جديد خاص بتطوير 18 منطقة عشوائية فى أحياء حلوان وعزبة الهجانة بمدينة نصر، وسيدخل حيز التنفيذ الأسبوع بعد المقبل من خلال قطاع الأشغال العسكرية بالقوات المسلحة، موضحًا أن التطوير سوف يتناول الصرف الصحى والمياه والشبكات وبناء ملاعب ورصف وإنارة.

وأضاف السعيد، فى تصريحات صحفية، أنه سيتم العمل على إنهاء هذه المشروعات على وجه السرعة دون أى تباطؤ فضلا عن تذليل كافة العقبات والإجراءات أمام المسئولين، وعدم استخدام الإجراءات الروتينينة لكى يشعر المواطن بمجهودات تتم على أرض الواقع من جانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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