المؤشر العالمى "ويب ميتريكس" يعلن تقدم الجامعات المصرية عالميا

أكد الدكتور إبراهيم شعبان المدير التنفيذى لوحدة المشروعات بوزارة التعليم العالى، على تقدم الجامعات المصرية فى البحث العلمى والتعليمى، وذلك وفق ما أصدره التصنيف العالمى لمؤسسة "ويب ميتريكس" فى آخر تصنيف له فى فبراير 2014 .

وصرح شعبان فى بيان إعلامى، بأن الجامعات المصرية أحرزت تقدماً كبيرا فى المؤشر العالمى "ويب ميتريكس" الذى يعكس جودة الخدمات التعليمية والبحثية التى تقدمها الجامعات ومؤسسات التعليم العالى، والذى أظهر أن جامعة القاهرة حققت المرتبة الأولى أفريقيا والثانية عربياً والمركز 299 عالمياً، وتقدمت جامعة عين شمس لتحصل على المرتبة السابعة عربيا و11أفريقياً، وجاء فى الترتيب الثالث محليا جامعة الاسكندرية و التاسع عربياً، واحتلت جامعة المنصورة المركز الرابع محليا والعاشر عربيا ، وجامعة بنها الترتيب السادس وتحسن ترتيبها من المركز 70 عربيا إلى المركز 16 عربيا، واحتلت جامعتا الزقازيق وأسيوط المرتبة 25 و 26 عربياً ، وحققت جامعة طنطا الترتيب 35 عربيا ، ثم جامعتا حلوان والمنيا بترتيب 40 و 41 عربيا.

ومن جانبه، أضاف الدكتور طارق الششتاوى مدير إدارة نظم وتكنولوجيا المعلومات بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالى والمشرف على المواقع الإلكترونية بالجامعات المصرية، بأن المواقع الإلكترونية فى الجامعات الحكومية تبذل كل الجهد لرفع التصنيف العالمى للجامعات المصرية للوصول إلى مكانتها الحقيقية، موضحا بأن مؤشر القياس هذا يحدث على مدى توافر المصادر التعليمية والبحثية بموقع كل جامعة، وتميز النشر العالمى لأبحاث أعضاء هيئة التدريس بها ، وحجم قواعد البيانات ، ومدى تأثير الجامعة عالمياُ من خلال عدد الإشارات المرجعية لها.

وأشار الدكتور الصاوى الصاوى أحمد المستشار الإعلامى لمشروعات تطوير التعليم العالى، بأن الجامعات المصرية لديها الفرصة الآن للحصول على مراكز متقدمة عالميا فى كثير من المجالات البحثية والتعليمية، خاصة بعد أن وفرت الدولة البنية الأساسية والدعم الفنى للنشر العلمى العالمى من خلال وحدة تطوير المشروعات ، لذا فهو يناشد أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالالتزام بقواعد النشر الدولى والمتوفرة فى قواعد البينات والمواقع الإلكترونية بكل جامعة.