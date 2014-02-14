وزير الطيران: مدينة المطار ستوفر 100 ألف فرصة عمل جديدة

أعلن الفريق عبد العزيز فاضل، وزير الطيران، أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة متكاملة لتطوير قطاع الطيران، تتضمن إنشاء مدينة المطار على مساحة 10 ملايين متر مربع، وتضم منطقة تجارة حرة وصناعات تجميعية ومشروعات ترفيهية، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للشحن الجوى من 260 ألف طن حالياً إلى مليون طن، بحلول عام 2020، مؤكدا أن المدينة ستوفر 100 ألف فرصة عمل جديدة للشباب.

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة الشرقية، برفقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى د. أيمن فريد أبو حديد، لتوزيع عدد من رؤوس الماشية وفراطات الذرة ورؤوس الماشية على الجمعيات الزراعية والمزارعين، بتمويل من المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وأضاف فاضل، أن الخطة تشمل تطوير أبراج المراقبة فى المطارات بتكلفة 100 مليون يورو، وزيادة السعة الاستيعابية للمطارات المصرية من 45 مليون راكب حالياً إلى 75 مليون راكب عام 2020، وذلك من خلال إنشاء عدد من المبانى والصالات الجديدة.

وقال إنه سيتم إنشاء عدد من الممرات بمطارات الغردقة وشرم الشيخ وبرج العرب، وذلك لاستيعاب الزيادة المستهدفة فى عدد الركاب، مشيرا إلى أن الخطة تهدف لتنمية وتحديث أسطول النقل الجوى، وزيادة عدد الطائرات من 81 طائرة إلى 137 طائرة عام 2020، داعيا إلى إنشاء مشروعات كثيفة العمالة فى كافة القطاعات لمواجهة مشكلة البطالة ودعم المجتمع وإعانة الأسرة المصرية.

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