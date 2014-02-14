وفود متعددة الجنسيات تصل القاهرة اليوم للمشاركة فى أولمبياد كرة القدم

يصل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الجمعة، وفود متعددة الجنسيات بمناسبة استضافة مصر للتصفيات النهائية لعشر دول أفريقية المشاركة فى أول كأس عالم لكرة القدم الموحدة للأوليمبياد الخاصة بفئة المعاقين فكريا.

ووقع اختيار الأولمبياد الخاص الدولى على مصر لاستضافة تصفيات الكأس الإقليمية للأولمبياد الخاص الموحدة لدول شمال أفريقيا فى رياضة كرة القدم بمصر، وذلك تمهيدًا لمشاركة الفرق الفائزة بالتصفيات فى كأس العالم بماليزيا 2014 خلال الفترة من 14 حتى 19 فبراير الجارى.

ويشارك فى التصفيات المقامة بالقاهرة 10 دول من شمال أفريقيا و4 دول عربية بعدد 72 لاعبًا وعدد 16 مدربًا وعدد 4 رؤساء للوفود من الدول العربية المشاركة وهى مصر، المغرب، ليبيا، والجزائر.

ويتكون فريق كرة القدم الموحدة من 18 لاعبًا، 11 لاعبًا ذوى إعاقة فكرية و7 لاعبين من غير المعاقين، على أن يكونوا من غير المحترفين، ويتكون الفريق داخل الملعب فى المباراة من 6 لاعبين من ذوى الإعاقة و5 من غير المعاقين، ويهدف هذا الدمج فى الفريق إلى توفير مستوى إضافى من التحديات للاعبين ذوى القدرات الأعلى وكذلك مشاركة المعاقين فى مجتمعاتهم بصورة إيجابية.