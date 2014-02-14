دراسة جديدة تكشف انتشار المصطلحات العنصرية على تويتر

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن دراسة جديدة كشفت عن مدى العنصرية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير تويتر، حيث تنشر حوالى 10 آلاف تغريدة يومية تحتوى على افتراءات عنصرية، بحسب الدراسة التى أعدها مركز أبجاث ديموس.

وقام الباحثون من وحدة تحليل الميديا الاجتماعية بالمنظمة بتحليل 126 ألفh و975 تغريدة باللغة الإنجليزية خلال فترة استمرت 9 أيام، ووجدوا أن الافتراءات الأكثر شيوعا هى "أبيض" و"paki" التى تشير إلى المهاجرين من أصل باكستانى فى بريطانيا، وpikey المشيرة إلى المهاجرين.

وكانت الكلمة العنصرية الأكثر شيوعا، وبفارق كبير، هى "الصبى الأبيض" حيث احتوت نسبة 48.9% من التغريدات محل الدراسة على عبارات عنصرية استخدمت هذا المصطلح بمعدل حوالى 4890 تغريدة فى اليوم.

وشدد الباحثون على أن ما يقرب من ثلاثة أرباع التغريدات، حوالى 70%، التى تحتوى على تلك الكلمات أو التعبيرات العنصرية استخدمتها بطريقة غير مهينة، واستخدمت فى كثير من الأحيان لوصف أنفسهم أو مجتمعاتهم.

ويقول جيمى بارليت، مدير وحدة الميديا الاجتماعية بمركز ديموس، ومؤلف الدراسة، إنها تظهر مدى صعوبة معرفة ما يعنيه الناس فعلا فى تغريداتهم، فالسياق الذى يقال فيه حديثهم هو الأساس.

ويقدر مركز ديموس أن ما بين 50 إلى 70% من التغريدات تستخدم للتعبير التضامنى مع جماعات معينة واستخدم لفظ "Paki" كأحد المصطلحات التى تم تخصيها من قبل المستخدمين الذين يعتبرون أنفسهم من أصل باكستانى.

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