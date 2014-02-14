مرفت التلاوى: مركز تنمية المهارات يستهدف النهوض بالمرأة والشباب

قالت السفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، إن مركز تنمية المهارات وضع خطته التدريبية لعام 2014- 2015، والتى تهدف فى المقام الأول إلى دعم قدرة المرأة والشباب من الجنسين، وتطوير معرفتهم الإبداعية ومهاراتهم الريادية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال مساعدة المرأة والشباب ليصبحوا عنصرا إيجابيا وبناءً فى تنمية مجتمعاتهم، بالإضافة إلى برنامج بناء قدرات الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى المحليات.

وأوضحت فى تصريحات صحفية اليوم، أن مركز تنمية المهارات بالمجلس يسعى إلى تدريب المرأة والشباب على أنواع مختلفة من المهارات وفقاً لاحتياجاتهم وطبقاً لظروفهم، ومساعدة المرأة والشباب فى الاندماج فى خطة المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع المؤسسات التمويلية، وتوجيه هذه المشروعات إلى القرى والمناطق المهمشة فى المدن، مشيرة إلى أن المركز يهدف كذلك إلى دعم النشاط التدريبى الإنتاجى وتشجيع المبادرات الجديدة لتحسين الأحوال الاقتصادية للمرأة والشباب بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، علاوة على تنمية مهارات المرأة والشباب ودمجهما فى سوق العمل من خلال الجهود المتواصلة لمركز تنمية المهارات المركزى بالقاهرة، وتعزيزه بفروع على مستوى المحافظات وفقاً لاحتياجات السوق المحلى بكل محافظة.

يشار إلى أن مركز تنمية المهارات قبيل تصميم برنامجه التدريبى قام بالتعرف على الاحتياجات التدريبية للمرأة والشباب، وقياس السوق المحلى، كما وجه خطابات للوزارات والهيئات المختلفة لتحديد الاحتياجات التدريبية وتضمينها فى خطة المركز للتدريب وترشيح الموظفين الراغبين فى الحصول على الدورات لعام 2014 -2015، كما عقد المركز اجتماعات مع عدد من الجمعيات الأهلية والمنظمات الشبابية غير الحكومية للتعرف على التحديات، والرغبات وقياس احتياجات السوق.

وقدم مركز تنمية المهارات خدمات عديدة خلال العام الماضى، تمثلت فى تقديم دورات تدريبية لرفع المهارات القيادية وتنمية الموارد البشرية، حيث تم تنفيذ 173 دورة وأفاد 3800 متدرب، إضافة إلى تنمية المهارات الفنية للسيدات الراغبات فى بدء أو إدارة مشروعات صغيرة، حيث تم عقد 104 ورش عمل وتدريب 2000 متدرب، كما قام المركز بإعداد دراسات جدوى للمشروعات الصغيرة، وفتح أسواق عمل للمشروعات الصغيرة وتوفير مواقع إلكترونية "موقع كليوستور وأفكار جديدة" لتسويق منتجات المرأة إلكترونياً.

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