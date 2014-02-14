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«جبهة التغيير الجزائري» يدعو «بوتفليقة» لتوضيح موقفه من الرئاسة

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دعا حزب «جبهة التغيير» الجزائري الإسلامي، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى تحديد موقفه من الانتخابات الرئاسية قبل السبت لتحريرها من «حالة الاحتباس والارتهان، وحماية للديمقراطية وضمان لانتخابات حرة ومفتوحة حتى لا يجد الجزائريون أنفسهم أمام خيارات كلها مرة».

وجددت جبهة التغيير دعوتها للأحزاب من مختلف التيارات السياسية «التخلي عن الأنانيات الحزبية والتمسك بالمصلحة الوطنية والتنازل من أجل التوافق على مرشح يحقق انتقال ديمقراطي سلس ويصلح ما تم إفساده ويحترم الإرادة الشعبية ومقتضياتها ويتعهد بإصلاح دستوري وحكومة وحدة وطنية وانتخابات تشريعية ومحلية مسبقة».

وأكدت أن إنجاح تحضير الانتخابات الرئاسية المقبلة، يفرض على تهيئة الأجواء السياسية والاجتماعية وإعادة الهدوء والأمن إلى ولاية غرداية، ومنع التلاعب بمطالب العمال والتوظيف الانتخابي لمآسي الشعب وعدم استعمال العنف مع المتظاهرين السلميين.

وطالبت أيضا بالابتعاد عن أي قرار أو تصرف أو إجراء يمكن أن يكون سببا في تعريض العملية الانتخابية إلى الزيف أو النسف أو يفقدها المصداقية والشفافية.

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