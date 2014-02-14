آلاف الإسرائيليين يتظاهرون دعما لمشروع استيطاني شرق القدس

تظاهر آلاف الإسرائيليين الخميس، على مشارف القدس الشرقية، مطالبين الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ المشروع الاستيطاني «إي 1».

وقال وزير الإسكان من حزب البيت اليهودي اليميني، أوري أرئيل، في كلمة ألقاها على المتظاهرين خلال مسيرتهم التي كانت في طريقها إلى موقع المشروع «لن تستلم إسرائيل للضغوط أيا كان مصدرها»، في إشارة إلى المطالبة الأمريكية لإسرائيل بعدم تنفيذ المشروع.

وأضاف «أرئيل»، في الكلمة التي نقلتها القناة السابعة الإسرائيلية، وسط هتافات المتظاهرين الذين كانوا يلوحون بالأعلام الإسرائيلية: «أرض إسرائيل هي ملك الشعب اليهودي، ولا يمكننا الاستسلام، فكلما خضعنا كلما زادت الضغوط علينا، وأنا كوزير للبناء، أقول لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إننا هنا لضمان أن تنفذ وعدك بالبناء هنا».

وتعتبر هذه هي المظاهرة الأكبر التي ينظمها مستوطنون إسرائيليون في المنطقة، إذ قدرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أعداد المشاركين بنحو 15 ألفا.

وشارك في المظاهرة العديد من أعضاء الكنيست الإسرائيليين ومسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، ورجال دين.

من جهته، قال نائب وزير الخارجية، زئيف ألكين، «لقد اتخذ الشعب القرار، نريد البناء وليس تجميد البناء في أرض إسرائيل، علينا أن نكون مصممين فالحق إلى جانبنا».

وكانت 30 منظمة يمينية إسرائيلية دعت إلى هذه المظاهرة بهدف دعوة الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ المشروع، الذي كانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، طلبتا العام الماضي، في تصريحات علنية، عدم تنفيذه لعدم تقويض جهود السلام التي بدأت مع الفلسطينيين منذ أواخر يوليو الماضي.