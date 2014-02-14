أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نورهان قنديل "أخصائي تغذية علاجية": كيف تستطيع أن توفق بين الرياضة والتسويق والصيدلة -
السفيرة عزيزة - نورهان قنديل ... إمرأة تفكر خارج الصندوق -
السفيرة عزيزة - فاطمة وياسين أبطال برغم التوحد -
أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم -
حكاية الطفل سيد.. المتهم ''قتله وغسّله ودفنه في مقبرة'' بسبب ''كلمة'' -(صور) -
النقل: إجراء تجارب تحميل على عدد من كباري طريق «شبرا/ بنها» -
«الأغذية العالمي»: مشروع «الألف يوم» يعتني بصحة 40 ألف حامل بالصعيد -
البورصة تربح 7 مليارات جنيه بدعم من مشتريات الأجانب والعرب -
مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر -
في زمن غلاء الأسعار.. ثلاجة بـ 52 ألف جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون دعما لمشروع استيطاني شرق القدس

Google+ Print

تظاهر آلاف الإسرائيليين الخميس، على مشارف القدس الشرقية، مطالبين الإسرائيلية بتنفيذ المشروع الاستيطاني «إي 1».

وقال وزير الإسكان من حزب البيت اليهودي اليميني، أوري أرئيل، في كلمة ألقاها على المتظاهرين خلال مسيرتهم التي كانت في طريقها إلى موقع المشروع «لن تستلم إسرائيل للضغوط أيا كان مصدرها»، في إشارة إلى المطالبة الأمريكية لإسرائيل بعدم تنفيذ المشروع.

وأضاف «أرئيل»، في الكلمة التي نقلتها القناة السابعة الإسرائيلية، وسط هتافات المتظاهرين الذين كانوا يلوحون بالأعلام الإسرائيلية: «أرض إسرائيل هي ملك الشعب اليهودي، ولا يمكننا الاستسلام، فكلما خضعنا كلما زادت الضغوط علينا، وأنا كوزير للبناء، أقول لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إننا هنا لضمان أن تنفذ وعدك بالبناء هنا».

وتعتبر هذه هي المظاهرة الأكبر التي ينظمها مستوطنون إسرائيليون في المنطقة، إذ قدرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أعداد المشاركين بنحو 15 ألفا.

وشارك في المظاهرة العديد من أعضاء الكنيست الإسرائيليين ومسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، ورجال دين.

من جهته، قال نائب وزير الخارجية، زئيف ألكين، «لقد اتخذ الشعب القرار، نريد البناء وليس تجميد البناء في أرض إسرائيل، علينا أن نكون مصممين فالحق إلى جانبنا».

وكانت 30 منظمة يمينية إسرائيلية دعت إلى هذه المظاهرة بهدف دعوة الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ المشروع، الذي كانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، طلبتا العام الماضي، في تصريحات علنية، عدم تنفيذه لعدم تقويض جهود السلام التي بدأت مع الفلسطينيين منذ أواخر يوليو الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة