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رئيس الوزراء الليبي: لا انقلابات عسكرية في البلاد.. وسنتعامل بحزم مع «حفتر»

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أكد رئيس الليبية المؤقتة، علي زيدان، أنه ليس هناك أي وجود لانقلاب عسكري بالبلاد، أو أي شيء من هذا القبيل في الشارع الليبي.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي عقده ظهر الجمعة، إنه سيتم التعامل بحزم مع البيان الذي صدر على بعض القنوات العربية، من قبل اللواء خليفة حفتر، القائد السابق للقوات البرية الليبية.

ووجه زيدان نداء إلي الثوار للدفاع عن ثورتهم، مؤكدا أنهم لن يسمحوا لأحد بان يعبث بثورة 17 فبراير المجيدة، وأضاف: «الشعب الليبي هو من يمنح الشرعية وهو من ينتزعها».

وقال رئيس الوزراء إن ليبيا لن تعود إلى الحكم الديكتاتوري والاستبدادي، مشددا على عدم العودة إلى نظام العقيد معمر القذافي، كما أكد على استمرار المؤتمر الوطني الليبي رغم ما صرح به حفتر الضابط السابق بالجيش الليبي بلغة انقلابية، وأضاف أن المؤتمر الوطني مستمر في ممارسة مهامه، وأن الحكومة تمارس مهامها بكيفية طبيعية وعادية، وأن الموقف في البلاد تحت السيطرة والأمور على ما يرام.

وأشار «زيدان» إلى صدور تعليمات إلى وزارة الدفاع باتخاذ الإجراءات الحاسمة حيال ما صرح به حفتر، حيث أن تلك التصريحات تهدف إلى إفساد المشهد الذي ستشهده ليبيا اليوم من خروج المواطنين للتعبير عن إرائهم بطريقة سلمية، على حد تعبيره.

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