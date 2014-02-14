أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نورهان قنديل "أخصائي تغذية علاجية": كيف تستطيع أن توفق بين الرياضة والتسويق والصيدلة -
السفيرة عزيزة - نورهان قنديل ... إمرأة تفكر خارج الصندوق -
السفيرة عزيزة - فاطمة وياسين أبطال برغم التوحد -
أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم -
حكاية الطفل سيد.. المتهم ''قتله وغسّله ودفنه في مقبرة'' بسبب ''كلمة'' -(صور) -
النقل: إجراء تجارب تحميل على عدد من كباري طريق «شبرا/ بنها» -
«الأغذية العالمي»: مشروع «الألف يوم» يعتني بصحة 40 ألف حامل بالصعيد -
البورصة تربح 7 مليارات جنيه بدعم من مشتريات الأجانب والعرب -
مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر -
في زمن غلاء الأسعار.. ثلاجة بـ 52 ألف جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

حملة “إحنا بتوع 68″ تنطلق بالأقصر لتحقيق مطالب الفقراء

Google+ Print
حملة “إحنا بتوع 68″ تنطلق بالأقصر لتحقيق مطالب الفقراء حملة “إحنا بتوع 68″ تنطلق بالأقصر لتحقيق مطالب الفقراء

(حزب العيش والحرية (تحت التأسيس

 

دشنت أمانة حزب العيش والحرية “تحت التأسيس” بالأقصر حملة باسم “احنا بتوع 68″ ، بهدف السعي لتحقيق مطالب الفقراء والمهمشين فى السكن الملائم ، والماء النظيف ، والغذاء الصحى .

وقال بيان صادر عن الحزب ، إن اختيار اسم الحملة جاء بناءا على ما تنصه المادة 68 بالدستور بأن المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة .

حيث تتبنى الدولة خطة للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية , وتشجيع المبادرات الذاتية ، والتعاونيات الاسكانية ، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام, ويحافظ على حقوق الأجيال”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا