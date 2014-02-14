حملة “إحنا بتوع 68″ تنطلق بالأقصر لتحقيق مطالب الفقراء

دشنت أمانة حزب العيش والحرية “تحت التأسيس” بالأقصر حملة باسم “احنا بتوع 68″ ، بهدف السعي لتحقيق مطالب الفقراء والمهمشين فى السكن الملائم ، والماء النظيف ، والغذاء الصحى .

وقال بيان صادر عن الحزب ، إن اختيار اسم الحملة جاء بناءا على ما تنصه المادة 68 بالدستور بأن المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة .

حيث تتبنى الدولة خطة للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية , وتشجيع المبادرات الذاتية ، والتعاونيات الاسكانية ، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام, ويحافظ على حقوق الأجيال”.