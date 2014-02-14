الرئيس الإيطالي يبدأ مشاورة تشكيل الحكومة غدًا السبت

يبدأ رئيس الجمهورية الايطالية جورجو نابوليتانو ، مشاوراته السياسية غدا ” السبت ” مع قيادات الاحزاب السياسية قبل إعلان تكليف ماتيو رينزي بتشكيل الحكومة الجديدة ليكون بذلك ثالث رئيس وزراء غير منتخب في غضون فترة قصيرة نسبيا لا تتجاوز 26 شهرا ، أي بعد حكومتي ماريو مونتي وانريكو ليتا.

ومن المقرر أن يقدم رئيس الوزراء الايطالي انريكو ليتا إستقالته اليوم الى رئيس الجمهورية جورجو نابوليتانو، بعد أن سحب المكتب القيادي الوطني للحزب الديمقراطي في اجتماعه يوم امس الثقة فى إعتماده ممثلا عن الحزب ، من خلال إقرار الوثيقة التي تقدم بها الامين العام للحزب ماتيو رينزي ، بتأييد 136 عضوا ومعارضة 16 وامتناع 2 عن التصويت.

وتضمنت تلك الوثيقة طموحات لا محدودة للسكرتير الجديد ماتيو رينزي ، والتى حصل ماتيو رينزي بناء على نجاح الوثيقة على تفويض من حزبه بتشكيل حكومة جديدة تستمر ولايتها لحين عام 2018 ، وتهدف الى التغيير الجذري للاوضاع الراهنة.

وقد عقد رئيس الوزراء الايطالى آخر اجتماع لمجلس الوزراء في قصر كيجي صباح اليوم الجمعة قبل صعوده لتقديم استقالته لرئيس الجمهورية جورجو نابوليتانو.

وكان انجيلينو الفانو، الامين العام لحزب اليمين الجديد ، أحد أحزاب الاغلبية ، قد علق في مؤتمر صحفي على التطورات الاخيرة قائلا:” لقد سقطت الحكومة نتيجة لصراعات داخلية في الحزب الديمقراطي.” ، ” اذا لم تأخذ الحكومة الجديدة طلباتنا بعين الاعتبار، سنقول لا لميلاد الحكومة الجديدة ” ، والحكومة الجديدة لن تكون سياسية.

يذكر أن أعضاء حزب اليمين الجديد لم يخفوا استيائهم تجاه الانتقادات التي وجهها ماتيو رينزي لحكومة انريكو ليتا ، مؤكدين انها تستحق الثناء لما قامت به من انجازات.

أ ش أ